La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y personal de la UNAM, realizó un recorrido por la avenida Loreto Fabela de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la que fueron atendidas fugas de agua y se presentó una grieta, la cual es analizada con el objetivo de definir las acciones de mitigación de riesgos y reparación que se implementarán en la zona.

En su cuenta de X, la dependencia precisó que de acuerdo con los estudios realizados por la Dirección de Análisis de Riesgos de la SGIRPC, la formación de la grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio, como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones, como lo dio a conocer con anterioridad la Segiagua, precisó la Secretaría a cargo de Myriam Urzúa.

El recorrido estuvo acompañado por Silvia García del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

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En estrecha coordinación con @SEGIAGUA y @SOBSECDMX, acompañados por la Dra. Silvia García del Instituto de Ingeniería de la @UNAM_MX, realizamos un recorrido por la Av. Loreto Fabela de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde fueron atendidas fugas de agua y se presentó una… pic.twitter.com/L1ECvQVbK3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 16, 2026

“En estrecha coordinación con SEGIAGUA y Sobse, acompañados por la dra. Silvia García del Instituto de Ingeniería de la @UNAM_MX, realizamos un recorrido por la Av. Loreto Fabela de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en donde fueron atendidas fugas de agua y se presentó una grieta, misma que es analizada con el objetivo de definir las acciones de mitigación de riesgos y reparación que se implementarán en la zona”, precisó la dependencia.

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