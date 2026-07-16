Nezahualcóyotl, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso por el delito de homicidio a Marco Antonio “N”, alias “El Kino”, quien es considerado por las autoridades como integrante de una célula de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, relacionada con diversos delitos como homicidios, extorsiones, así como comercialización de narcóticos en el municipio de Chicoloapan.

El acusado es hermano de la exalcaldesa morenista de Chicoloapan, Nancy Gómez, quien concluyó su gestión en diciembre del 2024.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en septiembre del 2000, alias “El Kino” habría agredido con un arma de fuego a un hombre en el municipio de Los Reyes La Paz, luego de que ambos iniciaran una discusión mientras convivían en calles de la colonia Carlos Hank González.

Este sujeto fue detenido el pasado 10 de julio, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal en el estado de Chiapas. Foto: iStock

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Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada al Hospital General de La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, lugar donde falleció y Marco Antonio “N” huyó del lugar.

Luego de tener conocimiento del hecho, la fiscalía mexiquense inició la indagatoria que permitió identificar a Marco Antonio “N”, alias “El Kino” como probable responsable de ese ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en su contra.

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La FGJEM dio a conocer que cuenta además con información de que el imputado aprovechó su parentesco con la alcaldesa de Chicoloapan, durante la administración 2018 - 2021, para obtener información para el encubrimiento de sus actividades ilícitas, lo cual forma parte de una investigación diversa.

Una vez en territorio estatal, Marco Antonio “N”, alias “El Kino” fue trasladado al penal Neza Bordo. Foto: iStock

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Este sujeto fue detenido el pasado 10 de julio, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal en el estado de Chiapas, quienes lo trasladaron y entregaron a personal de la fiscalía mexiquense.

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Una vez en territorio estatal, Marco Antonio “N”, alias “El Kino” fue trasladado al penal Neza Bordo, donde quedó a disposición de un juez, quien luego de revisar los datos recabados y aportados por la FGJEM determinó su vinculación a proceso, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

Por el delito de homicidio, podría obtener una sentencia de hasta 70 años de prisión.

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En un video difundido en redes sociales, la exalcaldesa Nancy Gómez, quien gobernó Chicoloapan durante dos periodos de tres años cada uno, del 2018 al 2024, se deslindó de las acciones de su hermano Marco Antonio.

La exedil dijo que cada persona responde por sus propios actos y que ella no es responsable de los de sus familiares.

Negó cualquier vínculo con grupos delictivos y afirmó que en su administración había “cero impunidad”.

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vr