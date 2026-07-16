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Personas acudieron la tarde de este jueves a la jornada de adopción de perros y gatos organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Glorieta de los Insurgentes, con el objetivo de brindar un hogar a animales rescatados.
Los asistentes se acercaron para conocer a los perros y gatos disponibles, convivir con ellos y realizar el proceso de adopción responsable.
La actividad fue anunciada por la SSC y el STC el pasado martes como parte de las acciones para fomentar la adopción responsable y dar una segunda oportunidad a perros y gatos.
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De acuerdo con Mónica Garduño, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, en la jornada participaron 15 perros y 9 gatos; explicó que todos los animales fueron rescatados, algunos por personal del Metro y otros tras ser víctimas de maltrato, abandono o atropellamientos.
"Cada vez que adoptas a un perrito no solamente cambias tu vida, cambias la vida del perrito, sino también nos das oportunidad de rescatar a otro", dijo.
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Explicó que para adoptar es necesario presentar un comprobante de domicilio, firmar un contrato y pasar por una entrevista, eventualmente el personal de la Brigada traslada al animal al domicilio del adoptante.
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Agregó que todos los animales son entregados vacunados, desparasitados y tras un proceso de recuperación médica y de adaptación emocional.
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Guadalupe Reyes acudió a la jornada acompañada de su hijo Dariel con la intención de adoptar un gato, ambos eligieron a un gato blanco llamado "Nube".
Mencionaron que desde hace tiempo querían tener un gato en su familia y que la jornada les permitió encontrar al compañero que buscaban.
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"Estamos muy contentos porque Nube nos escogió también a nosotros; está hermoso y ya queremos llevarlo a la casa y darle mucho amor", comentó Guadalupe.
Daath Camylle asistió al evento para donar alimento y entregó un kilogramo de croquetas para perro, dos kilogramos de alimento para gato y leche especial para gatos, con un gasto de 700 pesos.
"Me gustan muchísimo los gatos y quise poner mi granito de arena para ayudar".
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Explicó que decidió realizar la donación porque siente un profundo cariño por los gatos debido a que tiene 3 en casa y busca contribuir al cuidado de los animales que aún esperan ser adoptados.
vr/cr
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