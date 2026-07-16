Mérida, Yucatán. - Un hombre de 50 años falleció, luego de ser sometido a un procedimiento quirúrgico en un centro de cirugía ambulatoria, ubicado en Residencial Cámara de Comercio, al norte de la ciudad de Mérida.

Familiares del ahora occiso señalaron que el paciente ingresó por sus propios medios a la clínica, alrededor de las 10 de la mañana de ayer para una cirugía relacionada con una fístula.

Señalaron que, tras concluir el procedimiento, fue llevado al área de recuperación, donde presuntamente sufrió un paro cardiorrespiratorio.

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Indicaron que no fueron informados de inmediato sobre su estado de salud y que comenzaron a preocuparse al observar la llegada de una ambulancia particular al lugar.

Comentaron que, en horas de la tarde, personal de enfermería les comunicó el fallecimiento del paciente, pero el médico y el anestesiólogo que realizaron la operación desaparecieron de la clínica.

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Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las indagatorias para esclarecer los hechos.

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