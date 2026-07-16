Culiacán, Sin.- La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabet Montoya Ojeda, una de las víctimas de la violencia que le causó un daño irreversible en uno de sus ojos, se dolió que a lo largo de la guerra que se libra entre grupos rivales, un total de 173 menores de edad han sido asesinados.

Señaló que en su caso, en el que el pasado 28 de enero, junto con su compañero de curul y líder estatal del Movimiento Naranja fueron victimas de un atentado a balazos, no tiene conocimiento como avanzan las investigaciones sobre este ataque que les dejó secuelas en su salud a ambos.

Dio a conocer que solo se enteró por informaciones periodísticas sobre la detención de dos personas del sexo masculino que se presume están relacionados, con el atentado que padecieron, pero, estos datos no los tienen certificados.

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Externó que no solo le preocupa que su ataque quede impune, sino los cientos de casos que se han presentado en los últimos dos años, en los que entre las victimas se tienen a 173 menores de edad y en el transcurso de este mes, siete mujeres han sido privadas de la vida en forma violenta en diversos municipios.

La legisladora local apuntó que es preocupante que las madres de familia, cada vez que salen sus hijos a estudiar, a trabajar o a divertirse, sufren, por el temor que algo les pueda suceder, dada la situación de violencia que se padece.

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