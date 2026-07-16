Estados | 16-07-26 | 12:32 | Actualizada | 16-07-26 | 12:32 |

En lo que va de 2026, seis periodistas y comunicadores han sido asesinados en cuatro estados del país; tres casos se cuentan en Veracruz.

Estos son los casos

Enero, Poza Rica , Veracruz

Fue asesinado el reportero del portal Digital Código Norte. Fue atacado al interior de un restaurante bar, donde estaba con su familia.

2 Junio.- Roxana Rivera

Reportera, fue sacada a la fuerza de su domicilio, por hombres armados, en el municipio de Nanchital, Veracruz. La fecha es de cuando se dio a conocer el video. El 3 de julio las autoridades confirman su muerte.

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11 junio, Poza Rica, Veracruz

Luis Angel López, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, fue asesinado. Tenía medidas cautelares de la Comisión para la protección de periodistas.

30 junio.- Carlos Ramos

Editor de la página informativa Real Cintalapa, Chiapas, fue baleado tras hacer una transmisión por el triunfo de la Selección Nacional contra Ecuador. Se reportaba grave.

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5 julio.- Alex Serna

La fiscalía de Guerrero confirma que un cuerpo encontrado con señas de tortura pertenece a Alex Serna, ambientalista y comunicador de Zihuatanejo, llevaba 12 días desaparecido.

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16 Julio,- Josué Martínez Contreras

Director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en Puebla.

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