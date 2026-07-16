Culiacán, Sin.- En la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos del ejército y de la Guardia Nacional se enfrentaron a un grupo armado que se desplazaban en dos vehículos, en cuyos hechos dos civiles resultaron muertos y tres fueron detenidos, a los que les aseguraron armas automáticas y cargadores.

Las autoridades dieron a conocer que las fuerzas federales en reconocimientos terrestres en el medio rural, detectaron que los ocupantes de dos vehículos que circulaban a alta velocidad, intentaban eludirlos, por lo que inició una larga persecución.

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En una brecha de la sindicatura de Costa Rica, los civiles al verse rodeados, utilizaron sus armas, por lo que se inició una confrontación que duró varios minutos, hasta que dos de los delincuentes cayeron muertos, por lo que el resto se rindió.

Una vez que fue controlada la situación, se les aseguró cinco fusiles AK-47, quince cargadores, 410 cartuchos útiles, cuatro radios de comunicación, dos celulares, una cubeta con ponchallantas, 31 bolsas con aproximadamente 25 kilogramos de una sustancia parecida a la metanfetamina.

LL