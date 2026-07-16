El concepto tradwife volvió a ser tendencia en redes sociales después de que una propuesta presentada en un evento conservador en Estados Unidos reavivara el debate sobre los roles de género, el voto de las mujeres y el modelo tradicional de familia.

Lo que comenzó como una tendencia de estilo de vida ahora también está relacionado con una discusión política e ideológica.

Te contamos cual es el debate que ha generado este trend de TikTok. Fotos: TikTok

¿Qué pasó con el movimiento "tradwife" y por qué volvió a ser tendencia?

El término tradwife, abreviatura de traditional wife o "esposa tradicional", ganó notoriedad luego de las declaraciones realizadas por Erika Kirk durante el Women's Leadership Summit, organizado por Turning Point USA.

Durante el encuentro, Kirk presentó la propuesta denominada "voto por hogar", un modelo que plantea que el sufragio sea ejercido por la unidad familiar en lugar de que cada integrante emita un voto de manera individual.

@vidsmariafg #Mujeres #Voto #lucha #ErikaKirk Una democracia real no puede existir si se excluye de las decisiones políticas a la mitad de la población. Que sucedería si este derecho dejara de existir! Además de ser un gran retroceso. 1.Los partidos políticos y los gobernantes dejarían de diseñar propuestas enfocadas en las necesidades de las mujeres. Temas como la brecha salarial, la licencia de maternidad, la salud reproductiva y el combate a la violencia de género perderían total prioridad en la agenda pública. 2.la falta de voto implicaba que las mujeres no podían tener propiedades a su nombre, abrir cuentas bancarias, divorciarse libremente o mantener la custodia de sus hijos. 3.Las leyes serían redactadas y aprobadas exclusivamente por hombres, anulando la perspectiva de género en la justicia. 4.Marginar a las mujeres del desarrollo y de la toma de decisiones frena el crecimiento económico de los países y aumenta los niveles de pobreza familiar Una democracia que solo escucha a la mitad de su población no es una democracia, es un monólogo que silencia su propio futuro." ♬ Mystery in the Dark - Ash Holt

La iniciativa provocó reacciones inmediatas porque algunas participantes respaldaron la idea de sustituir el voto individual por un sistema de representación familiar. Entre quienes manifestaron apoyo a este planteamiento se encuentra la creadora de contenido Savanna Faith Stone, identificada con el movimiento tradwife.

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¿Qué significa ser una "tradwife"?

El término tradwife, derivado de la expresión en inglés traditional wife o "esposa tradicional", identifica a mujeres que eligen organizar su vida familiar bajo un esquema en el que las labores domésticas, la crianza de los hijos y el cuidado del hogar ocupan un lugar central. En este modelo, es común que la pareja sea quien aporte la mayor parte de los ingresos económicos del hogar.

En plataformas como TikTok e Instagram este estilo de vida suele difundirse mediante videos que muestran actividades cotidianas como preparar alimentos, mantener la casa, y cuidar a la familia. Muchas de estas publicaciones recurren a una imagen inspirada en la moda, la decoración y las costumbres de mediados del siglo XX.

Quienes impulsan este movimiento aseguran que adoptar este estilo de vida responde a una elección libre y a la forma en que desean distribuir las responsabilidades dentro de su familia.

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¿Por qué TikTok está lleno de videos sobre "tradwifes"?

El auge del contenido sobre tradwifes en TikTok ha hecho que miles de usuarios descubran este estilo de vida a través de videos de cocina, limpieza, maternidad y organización del hogar. No obstante, el interés dejó de centrarse únicamente en la estética cuando las recientes declaraciones sobre el voto de las mujeres impulsaron un debate más amplio.

Para algunos usuarios, la conversación ya no gira solo alrededor de una forma de vivir el matrimonio, sino de las ideas que pueden acompañar a ciertos discursos sobre la familia, la religión y los roles tradicionales.

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La controversia también se relaciona con las consecuencias económicas que podría implicar depender exclusivamente del ingreso de la pareja; por lo que algunos especialistas han advertido que esa situación puede aumentar la vulnerabilidad financiera en casos como un divorcio, la pérdida del principal sostén económico o situaciones de violencia familiar.

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