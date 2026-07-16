La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega del programa Tarjeta Violeta 2026, con lo cual se apoyará a mil mujeres con 15 mil pesos anuales.

En un evento en la sede de la demarcación, la edil explicó que este apoyo va dirigido hacia las mujeres cuidadoras de sus hijos, parejas o padres. Además, que es un reconocimiento hacia una labor que no es remunerada económicamente.

Aunque son mil personas las que recibirán este apoyo, Rojo de la Vega dijo que tuvieron el registro de tres mil mujeres para este programa, por lo que presentó una iniciativa para que la demarcación pueda recaudar lo que pagan los vecinos en impuestos de agua y predial.

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Alessandra Rojo de la Vega entrega Tarjeta Violeta 2026. Foto: Especial

“Las alcaldías tenemos el presupuesto que nos da (el gobierno de) la Ciudad de México, no tenemos tesorería, no recaudamos un sólo peso más, pero vemos el cómo sí. Tenemos apoyos psicológicos, legales, acompañamiento médico y estamos apoyando todos los días a cientos de mujeres”, subrayó en entrevista a medios de comunicación.

Aseguró que no es sólo un programa, sino una oportunidad para que las beneficiadas accedan a servicios de salud, acompañamiento y autocuidado.

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“Aquí hablamos de cuidado y de dignidad, queremos que ninguna mujer vuelva a sentir que su trabajo no vale nada porque no recibió un salario”, agregó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

LL