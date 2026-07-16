Un hombre identificado como Heriberto “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo de un vehículo, luego de presuntamente engañar a un vendedor mediante una falsa compraventa pactada a través de Facebook Marketplace en la alcaldía Coyoacán.

Durante la audiencia realizada el 14 de julio, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2026, cuando la víctima acordó vender su automóvil a un supuesto comprador contactado por medio de Marketplace. La cita se llevó a cabo en la colonia Ajusco.

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Al lugar acudió Heriberto “N”, quien aseguró ser hermano de la persona con la que originalmente se había concretado la negociación. Mientras revisaban el vehículo y la documentación, el imputado presuntamente amagó al propietario con un arma de fuego para obligarlo a endosar la factura a nombre de un tercero y posteriormente escapó con la unidad.

Tras la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. El reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, el análisis de cámaras de videovigilancia y otras diligencias permitieron identificar al probable responsable y obtener una orden de aprehensión.

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Elementos de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron al imputado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

LL