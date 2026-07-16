Su mezcla de una masa delgada y crujiente con rellenos dulces con el infaltable queso de bola ha convertido a la marquesita en un antojito que cada vez le gusta a más personas fuera de Yucatán.

Con motivo del Día de la Marquesita (una iniciativa que reúne a más de 70 negocios de marquesitas en México) no hace falta viajar al sureste del país para disfrutarla, pues en la Ciudad de México existen varios lugares donde la preparan al momento y ofrecen diferentes sabores para todos los gustos.

¿Cómo surgió uno de los postres emblemáticos de Yucatán?

De acuerdo con Larousse Cocina, el origen de las marquesitas tiene lugar en 1937, cuando el nevero Leopoldo Mena buscó una alternativa para mantener sus ingresos durante el invierno en Yucatán, época en la que disminuían las ventas de los helados.

Aprovechando sus conocimientos en este giro, creó un antojito elaborado con una masa delgada y crujiente que podía enrollarse fácilmente, similar a una flauta.

La propuesta tuvo una aceptación moderada al principio porque algunos clientes consideraban que el cono era demasiado grueso y duro.

A sugerencia de su esposa, Carmen Muñoz, Mena modificó la receta hasta obtener una versión más ligera sin dejar de ser crujiente, la cual comenzó a rellenarse con queso holandés, conocido como queso de bola, un ingrediente que con el tiempo se convirtió en la identidad del postre.

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La combinación del sabor salado y ligeramente amargo del queso con rellenos dulces, como cajeta, mermelada o lechera, conquistó el paladar de los yucatecos y, con el paso del tiempo, también el de personas de otras regiones del país.

La marquesita es un híbrido entre crepa y hotcacke. Foto: Wikimedia Commons

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¿En qué lugares puedes comer marquesitas en la Ciudad de México?

Marquesitas Bike

Con motivo del Día de la Marquesita, este establecimiento ofrecerá promociones durante todo el día y es uno de los participantes oficiales de la primera edición de esta celebración.

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Además de las versiones tradicionales, su menú incluye opciones poco comunes, como rellenos con mermelada de guayaba, mermelada de jamaica, morita con higo o una marquesita salada de pasilla con romero, que puede acompañarse con pepperoni, pesto o jamón serrano.

Ubicación: calle Dr. Mora 9, local 7, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06050, CDMX.

Horario: lunes a domingo, de 12:00 a 20:00 h.

Las marquesitas se preparan sobre una plancha caliente, lo que les da su característica textura crujiente por fuera y suave por dentro. Foto: Usuario de Google Yosbellin Vera

Marquesitas / Las Hijas del Marqués

Este local ofrece versiones más tradicionales, pero también cuenta con opciones que prescinden del clásico queso de bola para quienes no les gusta este ingrediente; además, en su menú encontrarás combinaciones dulces, como la de mermelada de manzana con canela.

Y si lo tuyo son los sabores salados, también puedes elegir una marquesita rellena de jamón de pavo con el queso de tu preferencia.

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Ubicación: calle Luis Spota 109-125, colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03660, CDMX.

Horario: lunes a domingo, de 16:30 a 22:00 h.

Aunque el queso de bola es el relleno tradicional, actualmente existen versiones dulces y saladas para todos los gustos. Foto: Marquesitas / Las Hijas Del Marqués

Marquesitas Malelo's

Si buscas una marquesita fuera de lo común, este lugar ofrece una de las opciones más originales del menú: la Bomba, inspirada en la tradicional expresión yucateca, rellena de cochinita pibil con cebolla morada. Para quienes prefieren una alternativa sin carne, también hay una de relleno con champiñones.

Aparte de estas propuestas saladas, el establecimiento conserva las clásicas marquesitas con rellenos dulces y queso de bola.

Ubicación: calle Sur 159, colonia Bramadero Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, C.P. 08000, CDMX.

Horario: viernes a domingo, de 18:30 a 22:30 h.

El secreto de una buena marquesita está en comerla recién hecha, cuando la masa conserva su textura. Foto: Marquesitas Malelo's

Marquesitas Yucatecas la Chiquita

Si eres fan de los chongos zamoranos, en este lugar encontrarás una marquesita con este relleno, que complementan con fresas para aportar un toque ácido y dulce.

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En cambio, si prefieres la combinación de sabores agridulces, una de las opciones es la hawaiana, preparada con jamón, queso de bola y trozos de piña.

Ubicación: calle Coral 8, colonia El Reloj, alcaldía Coyoacán, C.P. 04620, CDMX.

Horario: lunes a domingo, de 15:00 a 22:00 h.

Además de ser un postre, las marquesitas han evolucionado hacia opciones saladas. Foto: Instagram @marquesitaslachiquita

Marquesitas La Península

Si prefieres una opción salada, puedes probar la BBQ, una marquesita rellena de queso de bola, jamón, tocino y salsa BBQ; otra es la Viva México, que combina queso de bola con carne al pastor, piña y salsa taquera.

Para quienes buscan un postre, una de las opciones es la Oreo Especial, preparada con galleta Oreo, queso de bola, jarabe de chocolate Hershey's y lechera.

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Ubicación: calle Francisco Javier Clavijero 142, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, CDMX.

Horario: lunes a viernes, de 16:30 a 21:30 h; sábado y domingo, de 17:00 a 21:30 h.

Aunque nacieron en Yucatán, las marquesitas han ganado popularidad en distintas ciudades del país. Foto: Marquesitas La Península

Sin duda, la Ciudad de México ofrece cada vez más opciones para disfrutar una buena marquesita, ya sea la clásica o con combinaciones muy innovadoras.

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