Por su sabor, practicidad y costo accesible, los tacos de canasta se han convertido en uno de los antojitos más populares de México; pero además, su versatilidad permite disfrutarlos con distintos rellenos como papa, frijol o chicharrón.

Lo que los distingue de otros tacos es la manera en que se preparan, ya que cada ingrediente cumple una función para lograr su textura y apariencia, entre ellos el aceite.

Si quieres prepararlos en casa, te explicamos cómo elaborar esta mezcla de chiles para que tu platillo te quede para chuparse los dedos.

Por su precio y accesibilidad, los tacos de canasta forman parte de la comida de los mexicanos. Foto: Wikimedia Commons

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¿Qué lleva el aceite para los tacos de canasta?

Si alguna vez te has preguntado por qué los tacos de canasta tienen ese sabor ligeramente picante, la respuesta está en el aceite con el que se doran las tortillas. Así puedes hacerlo:

Ingredientes

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1 litro de aceite vegetal

1 cebolla

10 chiles guajillo

1 chile pasilla

1 chile ancho

1 cabezas de ajo peladas

1 cubo de consomé de pollo o sal al gusto

Procedimientos

En una olla con aceite caliente, sofríe la cebolla, los chiles guajillo, el chile pasilla, el chile ancho y las dos cabezas de ajo peladas.

Estos ingredientes deben dorarse ligeramente, evitando que se quemen, de lo contrario podrían darle un sabor amargo al aceite.

Una vez que estén listos, licúa los ingredientes con un poco de aceite vegetal frío; agrega un cubo de consomé de pollo o sal al gusto y continúa licuando hasta obtener una mezcla homogénea.

Si prefieres una textura más uniforme, puedes colar la salsa antes de agregarla al aceite; también es posible incorporarla directamente para obtener un color y sabor más intenso.

Apaga el fuego antes de incorporar la preparación al resto del aceite caliente, pues esto evitará que el chile se queme y conserve sus características.

Cuando el aceite adquiera un tono rojizo uniforme, estará listo para bañar los tacos de canasta.

El chicharrón prensado es uno de los rellenos que se utiliza para preparar tacos de canasta. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo usar el aceite para los tacos de canasta?

Si ya preparaste el aceite, es momento de rellenar y acomodar tus tacos de canasta; aunque su elaboración puede parecer complicada, con esta receta obtendrás un resultado excepcional:

Ingredientes

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12 tortillas

250 g de chicharrón prensado o el relleno de tu preferencia

1 cebolla grande fileteada

1 cucharada de aceite adicional para el guiso

1/2 cucharadita de orégano seco

1/2 pizca de comino

El aceite de chile

Sal al gusto

Procedimientos

Fríe las cebollas fileteadas en aceite caliente hasta que se vuelvan transparentes; sazónalas con sal y orégano, y mantenlas calientes.

Agrega el chicharrón prensado en una sartén con aceite y cocina. Si elegiste otro relleno, tenlo a la mano para armar el platillo.

Una vez listo, pasa cada tortilla por el aceite que preparaste previamente, escurre y rellénala con el chicharrón.

Posteriormente, forra el interior de una canasta u olla amplia con una tela grande,; después coloca una capa de papel de estraza y cúbrela con plástico grueso para conservar mejor el calor.

Distribuye una capa de cebolla caliente en el fondo de la canasta u olla y acomoda los tacos, procurando que las tortillas estén tibias para que no se rompan.

Intercala la cebolla preparada con cada capa de tacos.

Cubre bien la canasta u olla con papel estraza y plástico para que el calor se conserve, que los tacos suden y adquieran la textura suave.

Espera 30 minutos, sirve y acompáñalos con salsa verde o roja.

Ya sea para compartir en familia o disfrutar en una comida especial, estos tacos de canasta ofrece un sabor que poco tiene que envidiar al de los puestos callejeros.

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