Josh Grisetti murió a los 44 años, así lo reportó uno de sus amigos más cercanos, y padrino de su boda, el también actor Rob McClure quien, además, dio a conocer cómo sucedió el deceso, afirmando que Josh se quitó la vida.

A través de su cuenta de Instagram, McClure escribió un sentido mensaje de despedida, el cual generó consternación entre sus seguidores y fanáticos de Grisetti pues, en sus condolencias, dio a conocer la causa del fallecimiento del actor.

"Con el corazón destrozado comparto la noticia que, el brillante Josh Grisetti, se quitó la vida el viernes (10 de julio); no estoy preparado ni siquiera para intentar comprenderlo", inició su mensaje.

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A Josh que, a lo largo de su trayectoria como actor teatral, también probó suerte en la pantalla chica, con su participación en la serie de Prime Video, "The Marvelous Mrs. Masiel", le sobrevive su esposa, Mackenzie Grisetti.

La joven, de 24 años, no se ha pronunciado, tras el deceso de su marido, pero McClure que, de hecho, fue el padrino de la boda de la pareja, le envió sus condolencias:

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"Mi corazón está con su esposa y su familia, mientras tratan de asimilar esta realidad".

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Rob, con quien Josh compartió créditos en la obra de Broadway, "Something Rotten", en donde, de hecho, interpretaban a dos hermanos; dijo que fue durante los años en que trabajaron en esa puesta en escena, en donde sus lazos se reforzaron y los convirtieron en dos grandes amigos.

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"Algunos de los recuerdos más preciados, que he tenido en la vida, los viví junto a él, interpretando a su hermano sobre el escenario por años, viéndolo inspirar a los estudiantes y, teniendo el honor de ser el padrino de su boda, Maggie (su pareja) y yo estamos desconsolados, las comunidades de todo el mundo no serán las mismas sin él, te queremos, Josh, es una pérdida devastadora", profundizó.

Josh Grisetti (QEPD) & Rob McClure, compañeros en Broadway y amigos en la vida personal. Foto: Instagram, vía @mcclurerob

Además, el actor habló de un homenaje póstumo del que, informó que dará detalles más adelante.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

De acuerdo con la OMS, el suicidio es el acto deliberado de un sujeto de atentar contra su vida. El comportamiento suicida es un fenómeno conductual complejo de entender, pero debe tomarse en serio y brindar ayuda a quien lo manifiesteOtras señales de alerta son:

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Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

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