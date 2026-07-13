Pachuca.- Familiares de personas desaparecidas integrantes de la “Red de Madres Buscando a sus Hijos Hidalgo” marcharon este lunes por las calles de Pachuca con fotografías, lonas y un pase de lista de sus seres queridos. Durante la movilización exigieron a las autoridades un incremento al presupuesto destinado a la búsqueda de personas desaparecidas, así como más personal e infraestructura para atender estos casos.

Al grito de ”¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, “¿Dónde están nuestros hijos?” y ”¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, madres, padres, hijos y otros familiares caminaron desde la colonia Matilde hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde exigieron al encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbun, fortalecer las acciones de búsqueda y atender sus demandas, al señalar que ha existido omisión por parte de las autoridades.

Los manifestantes exigieron conocer los avances de las investigaciones y las acciones emprendidas para localizar a sus familiares desaparecidos. Afirmaron que en la Procuraduría no reciben información suficiente y desconocen si realmente existen labores de búsqueda, por lo que, en muchos casos, han tenido que realizar investigaciones por cuenta propia.

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Exponen casos de desaparición en Hidalgo

Entre los casos expuestos se encuentra el de Giovani Villegas, de 30 años de edad, quien desapareció hace un año. Aunque sus familiares presentaron la denuncia correspondiente, hasta el momento no ha sido localizado. También se recordó a Hugo Hernández Martínez, desaparecido hace casi un año, cuyos familiares aseguraron que mantienen la esperanza de encontrarlo.

Asimismo, mencionaron la ausencia de un operador del transporte público que desapareció el pasado 11 de marzo, luego de ser interceptado durante su jornada laboral, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. En este caso señalaron que las investigaciones se complicaron debido a que, presuntamente, las cámaras del sistema C2 ubicadas en la zona donde ocurrieron los hechos no se encontraban en funcionamiento.

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Colectivos exigen mayores recursos para Fiscalía Especializada en Desaparición de personas

Los integrantes del colectivo también demandaron al Gobierno del Estado destinar mayores recursos a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. Afirmaron que el personal resulta insuficiente para atender el número de expedientes existentes y que la falta de agentes retrasa la aplicación de los protocolos de búsqueda e investigación.

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Al concluir la movilización, los familiares realizaron un pase de lista de las personas desaparecidas y reiteraron su llamado a las autoridades para reforzar las acciones de búsqueda, garantizar el acceso a la justicia y no dejar en el abandono a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

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