Culiacán, Sin. - El creador de contenidos, Alán Alapisco, de 36 años de edad, con más de un millón de seguidores en las redes sociales, conocido como “Maza Clan”, denunció que dos hombres armados intentaron ingresar a su hogar durante la madrugada en Mazatlán, cuando se encontraba con su esposa y dos hijos.

A través de un video en el que divulgó imágenes de los presuntos delincuentes armados que pretendieron allanar su hogar, este pidió a las autoridades judiciales que procedan a detener a los responsables, a los cual él los va a identificar, por medio de las imágenes que captaron las cámaras de video vigilancia de su residencia.

En su mensaje, el influencer expresó que "no se vale que personas que trabajan en forma honrada en Mazatlán sean blanco de la delincuencia", como le sucedió a él, por lo que pidió a la sociedad que se sume para que se exija a las autoridades su actuación en este y otros casos.

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Alapisco, conocido como creador de contenidos con el nombre de “Maza Clán”, externó que durante la madrugada vivió con su esposa e hijos momentos difíciles, al percatarse por las cámaras de videovigilancia externa de que dos personas armadas intentaban ingresar a su hogar, por lo que lograron colocar seguros.

Citó que vive con su esposa y dos hijos, uno de tres años y otro de uno, a los cuales enviaron al segundo piso como seguridad, ante el temor de que los hombres armados lograran entrar por la fuerza a su hogar.

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Pidió a sus seguidores que replicaran el video que captó, donde se aprecia a los hombres armados intentando abrir su casa, a fin de que estos puedan ser identificados por las autoridades judiciales y detenerlos, ya que él está dispuesto a identificarlos.

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