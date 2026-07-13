La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que la muerte de uno de los cuatro fallecidos durante la celebración posterior al partido entre México y Ecuador, del pasado 30 de junio, estuvo vinculada con una intoxicación por alcohol.

En conferencia de prensa, la titular de la FGJ-CDMX precisó que el fallecimiento de un joven de 18 años fue por asfixia, por la obstrucción de vías aéreas debido al paso de contenido gástrico.

“En este caso está confirmado ya, a partir de los estudios químicos que tenemos, a partir de la presencia de alcohol en el cuerpo, que está vinculado a una muerte justo por intoxicación relacionada con el alcohol”, dijo.

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Respecto a los otros tres casos, indicó que “son coincidentes en que las víctimas quedaron atrapadas en una aglomeración de personas, sufrieron mecanismos de caída y compresión, y eso derivó en que desafortunadamente murieran asfixiadas”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal capitalina aseguró que se ha avanzado de manera muy importante en estas investigaciones, se han recabado entrevistas tanto de personas que asistieron a las celebraciones, como de funcionarios que atendieron la emergencia y se analizan videos.

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Asimismo, indicó que hasta ahora no se cuenta con elementos sobre responsabilidad penal en estas muertes, pero afirmó que seguirá “para identificar si hay responsabilidad”.

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