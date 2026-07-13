Estados | 13-07-26 | 21:41 |

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aprehendió a nueve presuntos integrantes del Cártel, como supuestos responsables de la ejecución de seis hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron arrojados en un tramo carretero entre los municipios de Jitotol y Bochil. La causa del asesinato múltiple fueron disputas de narcomenudeo.

Las fuerzas de seguridad y policías de investigación detuvieron a Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”.

De acuerdo con sus declaraciones, los nueve sujetos pertenecen a un grupo delictivo que identificaron "como Cártel de Sinaloa", consignó la autoridad ministerial.

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Durante el operativo fueron asegurados tres vehículos, 29 armas de fuego, múltiples municiones, armas largas AK-47 y R-15, armas cortas, equipo táctico, chalecos camuflados, ponchallantas, diversas prendas tácticas.

Así como 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples celulares, radios de comunicación, drones, narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales.

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La Fiscalía indicó, además, que cinco de las víctimas fueron identificadas como Milton Humberto “N”, originario de Ocozocoautla; Alfredo “N”, originario de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, originarios de , y Erick Osvaldo “N”, oriundo de San Fernando. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Aunque permanecen sin identificar los cuerpos de dos mujeres y un varón, los cuales continúan en el servicio médico forense de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía lanzó un llamado a familiares de personas desaparecidas para que acudan a dicha institución estatal, a fin de facilitar su identificación.

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Los dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria producida por disparo de arma de fuego en cavidad craneana.

El fiscal general, , afirmó que los presuntos responsables enfrentarán la justicia legal "por la múltiple ejecución", aunque la investigación continúa.

El pasado miércoles, los cuerpos de ocho víctimas, seis hombres y dos mujeres, fueron localizados en el tramo carretero, entre Jitotol y Bochil, ubicados en la región norte de Chiapas.

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A partir de ese momento, se desplegó un operativo policíaco con apoyo del Ejército para la búsqueda de los responsables y el resguardo de la zona.

dmrr/rmlgv

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