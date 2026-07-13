TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aprehendió a nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, como supuestos responsables de la ejecución de seis hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron arrojados en un tramo carretero entre los municipios de Jitotol y Bochil. La causa del asesinato múltiple fueron disputas de narcomenudeo.

Las fuerzas de seguridad y policías de investigación detuvieron a Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”.

De acuerdo con sus declaraciones, los nueve sujetos pertenecen a un grupo delictivo que identificaron "como Cártel de Sinaloa", consignó la autoridad ministerial.

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Durante el operativo fueron asegurados tres vehículos, 29 armas de fuego, múltiples municiones, armas largas AK-47 y R-15, armas cortas, equipo táctico, chalecos camuflados, ponchallantas, diversas prendas tácticas.

Así como 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples celulares, radios de comunicación, drones, narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales.

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La Fiscalía indicó, además, que cinco de las víctimas fueron identificadas como Milton Humberto “N”, originario de Ocozocoautla; Alfredo “N”, originario de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, originarios de La Concordia, y Erick Osvaldo “N”, oriundo de San Fernando. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Aunque permanecen sin identificar los cuerpos de dos mujeres y un varón, los cuales continúan en el servicio médico forense de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía lanzó un llamado a familiares de personas desaparecidas para que acudan a dicha institución estatal, a fin de facilitar su identificación.

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Los dictámenes periciales establecieron que la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria producida por disparo de arma de fuego en cavidad craneana.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que los presuntos responsables enfrentarán la justicia legal "por la múltiple ejecución", aunque la investigación continúa.

El pasado miércoles, los cuerpos de ocho víctimas, seis hombres y dos mujeres, fueron localizados en el tramo carretero, entre Jitotol y Bochil, ubicados en la región norte de Chiapas.

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A partir de ese momento, se desplegó un operativo policíaco con apoyo del Ejército para la búsqueda de los responsables y el resguardo de la zona.

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