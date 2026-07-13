Chihuahua. - Un tractocamión tipo cisterna fue asegurado en Chihuahua con más de 27 mil 900 litros de combustible de procedencia ilegal, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En el aseguramiento de la unidad se llevó a cabo también el arresto de tres sujetos.

De acuerdo con lo que se informó, los hechos ocurrieron sobre el boulevard Juan Pablo II, cuando elementos que realizaban labores de patrullaje detectaron un fuerte olor a hidrocarburo proveniente de la cisterna de un tractocamión cercano.

Aseguran tractocamión con más de 27 mil litros de combustible en Chihuahua; detienen a tres hombres. Foto: Especial.

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Al ponerse en marcha la unidad, los agentes observaron que presentaba una fuga, por lo que se movilizaron para detener el vehículo ante el riesgo de derrame.

Una vez que los agentes detuvieron el tractocamión para evitar algún accidente, identificaron a los tres hombres que viajaban a bordo: Mariano P. R., Hugo Edgar T. R. y Héctor Pablo G. R.

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Según se detalló, al ser cuestionados, el grupo manifestó desconocer el origen del hidrocarburo, asimismo dijeron que no contaban con documentación alguna que acreditara su legal procedencia.

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Aseguran tractocamión con más de 27 mil litros de combustible en Chihuahua; detienen a tres hombres. Foto: Especial.

Estos hechos derivaron en la detención formal de los tres individuos.

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Asimismo, el vehículo asegurado fue trasladado a las instalaciones de Pemex al sur de la ciudad para realizar las pruebas químicas correspondientes.

Tanto los detenidos como el tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

dmrr