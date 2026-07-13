Mexicana estrenó su nueva ruta Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Chihuahua con miras a fortalecer su estrategia de expansión.

El primer vuelo, operado por Embraer 195 E2 de nueva generación partió la tarde del lunes 13 de julio desde el AIFA y con esta ruta la aerolínea del Estado busca consolidarse en el mercado nacional y contar con más corridas que conecten destinos dentro del territorio nacional.

Esta nueva ruta aérea operará los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo con salidas a las 16:10 hrs desde el Felipe Ángeles a Chihuahua, y de este estado hacia el AIFA los mismos días a las 18:45.

Lee también Socavón en Hermosillo se "traga" una camioneta; colapso de tubería sanitaria deja un motociclista lesionado

Mexicana de Aviación estrena nueva ruta (13/07/2026). Foto: Alberto Gonzáles / EL UNIVERSAL

Los pasajes redondos que se ofertan desde mil 149 pesos se venden a través de la página oficial, de forma telefónica, desde la app móvil y en el módulo de ventas de Mexicana ubicado en el AIFA.

De acuerdo con la aerolínea del Gobierno Mexicano, esta ruta fortalecerá la conectividad entre el centro y el norte del país, al tiempo que consolida su red de servicios a nivel nacional, generando con esto alternativas nuevas para el turismo y los negocios, pilares clave para el desarrollo de México.

[Publicidad]

“La apertura de esta nueva ruta representa mucho más que un vuelo, simboliza la creación de un puente permanente de oportunidades entre el centro y el norte del país. Es una conexión que fortalecerá el turismo, el comercio, la inversión y el intercambio social, acercando a las personas y generando nuevas oportunidades de desarrollo. A partir de hoy, Chihuahua cuenta con una conexión directa con cinco vuelos a la semana que lo integra a toda la red de destinos de Mexicana a través de nuestro centro de operaciones en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, facilitando el acceso a múltiples ciudades y fortaleciendo la movilidad nacional”, aseguró, en la ceremonia de inauguración en el AIFA, Leobardo Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana.

Con estas nuevas 5 frecuencias a la semana, la AIFA - Chihuahua es la ruta 17 de Mexicana en territorio nacional. La empresa paraestatal de la Defensa prevé que para antes de terminar este mes se agreguen otras dos a su red: AIFA - Hermosillo y AIFA - Bajío.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov