El colombiano asesinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine fue identificado por medios locales como Joan Sebastian Guerrero, de 26 años. Vecinos afirman que su hija, de no más de tres años, fue testigo de lo ocurrido.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) informó en la red social X que el ICE realizaba labores de vigilancia en una dirección relacionada con una persona con una orden final de expulsión.

“Cuando el ICE intentó detener un vehículo conducido por una persona que procedía de esa dirección, el vehículo intentó huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, afirmó el departamento, lo que indica que Guerrero no era el blanco del operativo.

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El medio Portland Press Herald señaló que Nelson Elías, vecino de Guerrero, lo identificó como la víctima y que organizaciones defensoras de migrantes confirmaron la identificación.

Elías habló con la cadena CNN y dijo que conoce a Guerrero desde 2024 y que cuando oyó la conmoción, salió a la calle, en Biddeford, para ver al colombiano muerto a tiros en el suelo.

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“Alrededor de las 7 a.m. escuché gritos; me despertaron. Los escuché (a los agentes) diciéndole que estacionara el auto. Era realmente fuerte. Luego, de repente, dispararon como seis veces, y fue algo difícil de escuchar”, recordó Elias.

“Primero revisé a mi familia y luego salí. Él estaba ahí en el suelo. Su esposa estaba ahí gritando y llorando a su lado. Su hija también estaba ahí”.

Autoridades identifican a migrante colombiano asesinado por ICE. (13/07/26) Foto: Facebook de Joan Sebastian Guerero

Elías describió a Guerrero como “una buena persona. Era callado y reservado. Trabajaba duro para mantener a su esposa y a una hija de 3 años. Solo pedimos justicia para su familia. Fue duro ver a su esposa sentada ahí, simplemente llorando y gritando”.

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Mary Hayes, quien vive cerca del lugar donde ocurrieron los disparos, indicó que el hombre vivía cerca de ahí con su esposa y su hija.

“Vi a una esposa caer de rodillas al ver el cuerpo de su marido muerto en el suelo”, contó Hayes a la AP mientras sostenía un pedazo de cartón con la leyenda “No al ICE, detengan al ICE”. “Vi a una niña pequeña con su mochilita rosa llorando porque no volverá a ver a su padre”.

Cecelia Humiston, 22, contó al Portland Press que estaba dormida en su casa pero el ruido de lo ocurrido la despertó.

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Cuando salió a investigar, vio a una persona tirada en el piso, en Pool Street. Recuerda que escuchó a una mujer con una familia que gritaba: “¡Le quitaron a su padre! ¡Le quitaron a su padre!”.

Entonces vio a una niña pequeña. “Estaban ahí con la niña, no pudo tener más de tres años”, afirmó. “Aún tenía puesta su pijama de Bluey”.

Un memorial improvisado por el colombiano asesinado por el ICE en Biddeford, Maine. (13/07/26) Foto: EFE

Daniel Boucher relató que se asomó por la ventana de su apartamento en el tercer piso después de que escuchó un sonido de “pop, pop, pop” y vio un auto pequeño "en 90 grados hacia la acera” y una camioneta detrás. El conductor estaba herido y el auto empezó a avanzar por la calle hasta que la camioneta lo golpeó de nuevo, dijo Boucher.

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“Tenía la cara ensangrentada. La cabeza ensangrentada”, dijo Boucher con la voz entrecortada. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté parar’”.

Boucher narró que vio a un agente del ICE que se acercó con un maletín médico hacia donde el hombre estaba tendido antes de que llegaran una ambulancia y un camión de bomberos. En un momento dado, Boucher añadió que el agente que le disparó al hombre pasó cerca de él.

“Yo estaba alterado y le dije lo que pensaba, y él me miró y me dijo: ‘Intentó atropellarme’, o algo por el estilo”, relató Boucher. “No recuerdo sus palabras exactas”.

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Dos grupos activistas, la Maine Immigrants’ Rights Coalition, y Presente!, declararon que Guerrero tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

"No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

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La senadora republicana Susan Collins, dijo que el DHS le informó que la Oficina del Inspector General del Departamento está al frente de la investigación en cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La fiscalía general estatal de Maine también lleva a cabo una pesquisa.

Con información de AP

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