La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su compromiso de seguir acompañando a las víctimas del caso Ayotzinapa en la búsqueda de la verdad y la justicia.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo señaló que continuará contribuyendo a los esfuerzos institucionales e investigaciones en curso relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Sobre el caso Ayotzinapa, refrendamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las víctimas en la búsqueda de la verdad y la justicia”, indicó la ONU-DH.

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El organismo también reconoció las aportaciones de la asistencia internacional y el trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil que han asesorado a las familias de los normalistas desde el inicio del caso.

Asimismo, manifestó su disposición para seguir aportando a las investigaciones que permitan consolidar los avances alcanzados y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y continúa bajo investigación de las autoridades federales.

La ONU-DH ha participado en distintos momentos como organismo observador y de acompañamiento en las investigaciones relacionadas con el caso, considerado uno de los expedientes más emblemáticos en materia de derechos humanos en México.

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Amnistía Internacional critica recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Ayotzinapa y cuestionó el contenido de la Recomendación 208VG/2026, al considerar que respalda la actuación del Estado en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la organización señaló que la recomendación deslegitima el trabajo realizado por instancias internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Consideró especialmente preocupante que la CNDH deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

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Afirmó que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso por su presunta relación con el caso y sostuvo que la Sedena ha impuesto obstáculos para el esclarecimiento de los hechos mediante la falta de transparencia y la negativa a entregar información.

También advirtió que la Recomendación 208VG/2026 debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje preocupante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México.

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