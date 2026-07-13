Nueva York. Una persona murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

El incidente, que se saldó con la vida de una persona, se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, explicó Fecteau, demócrata, en un mensaje en Facebook.

"Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", escribió el representante estatal.

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Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, y se espera que el FBI también investigue el caso.

Un video difundido en redes muestra a oficiales atendiendo a una persona que yace en el suelo.

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ICE agents are surrounding a dead body in Biddeford, Maine after the fatal shooting. The entire intersection is now blocked off. https://t.co/NGHRu5smVw pic.twitter.com/WCW2WmN7jv — Nathan Bernard (@nathanTbernard) July 13, 2026

Project Relief Maine, un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes que está dirigido por personas de ascendencia africana, aseguró que la víctima pertenece a un miembro de su organización.

"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada, y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", escribió el grupo en Facebook.

En un mensaje posterior, confirmó que se trata de un hombre y aseguró que la familia se encuentra "abrumada" y pidió respetar su privacidad y que se "les conceda el tiempo y el espacio que necesitan para superar su duelo".

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Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.

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Las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente ocurrido en Maine.

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Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.