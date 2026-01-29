Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Washington. Un nuevo video, grabado once días antes de la muerte del enfermero a manos de un agente de migración en , muestra un altercado previo en medio de las fuertes protestas en contra del despliegue del Gobierno federal en la ciudad liderada por la oposición.

El video, compartido este jueves por el presidente en sus redes sociales, fue publicado ayer por el portal digital The News Movement.

En las imágenes se puede ver cómo un grupo de al menos cinco agentes de federales, fuertemente armados, sujetan a Pretti y lo tiran al suelo, después de que el hombre les grita , golpea uno de sus coches y rompe una de las luces traseras.

El material no captura el inicio del altercado, pero muestra a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para avisar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), una de las tácticas usadas por las comunidades en Mineápolis y otras ciudades de EU para protestar las agresivas del Gobierno Trump.

Los agentes en el video lanzan hacía y bolas de goma hacia los manifestantes y, eventualmente, sueltan a Pretti, se montan de nuevo en las camionetas y se desplazan fuera de la zona.

Un cartel en honor a Alex Pretti, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza de EU se exhibe durante una vigilia el sábado 24 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto: AP/Adam Gray)
Un cartel en honor a Alex Pretti, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza de EU se exhibe durante una vigilia el sábado 24 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto: AP/Adam Gray)

Este nuevo video se conoce un día después de que la cadena CNN revelara que Pretti estaba en la mira de los agentes de previo a que fuera baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza en las calles de Mineápolis el sábado pasado.

Según el medio estadounidense, Pretti resultó herido, con una costilla rota, tras el altercado y los agentes federales habían comenzado a “documentar detalles” sobre el hombre, previo a su muerte.

En declaraciones a la cadena CBS News, el abogado que representa a la familia de Pretti confirmó que el hombre, quien trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos para el Departamento de Veternos, había sido “agredido violentamente por agentes de ” una semana antes de que fuera baleado.

“Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el de Alex a manos de ICE”, agregó el abogado.

El presidente, Donald Trump, publicó las imágenes del altercado de Pretti en su cuenta oficial de Truth Social, agregando de fondo la imagen de la senadora demócrata Elizabeth Warren a modo de burla, de la congresista que ha criticado abiertamente el actuar de los federales y pedido restringir el campo de acción de las .

Pretti es el segundo civil que muere a manos de los agentes del Estado desde que el Gobierno Trump inició su operativo en Mineápolis, una ciudad gobernada por políticos de la oposición. La estadounidense , de 37 años, fue también baleada por un agente de ICE el pasado siete de enero, provocando una oleada de protestas en la ciudad.

