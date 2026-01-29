Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Washington.- El votó en contra de un proyecto de presupuesto, en una medida para presionar cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras el asesinato de dos civiles durante el despliegue de agentes de migración en Minneapolis.

Todos los demócratas de la Cámara Alta y siete legisladores republicanos votaron en contra del presupuesto, que necesita 60 votos favorables, acercando al país a un cierre de gobierno parcial que dejaría sin dinero a varias agencias, incluyendo el Pentágono y el Departamento de Salud.

El rechazo al presupuesto se da paralelo a una ronda de negociaciones entre los líderes del Senado y la Casa Blanca para pasar un paquete de financiación aparte para DHS, que les permita aprobar reformas a la agencia, incluyendo prohibir que los agentes de usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

El voto para rechazar el presupuesto llegó horas después de que Trump afirmara este jueves que está "cerca" de llegar a un acuerdo con los demócratas y que no cree que el gobierno federal caiga en un nuevo cierre, después del parón récord del año pasado.

"No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo", explicó el presidente estadounidense en la reunión de gabinete que se celebró hoy en la Casa Blanca.

Estados Unidos se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

