Más Información
Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud
Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca
Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad
EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos
FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos
MC condena ataque armado contra diputados en Culiacán; crisis de violencia en Sinaloa ha rebasado todos los límites: Álvarez Máynez
T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026
Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino
A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”
Gobierno de EU se dirige a otro cierre parcial tras tiroteo en Minnesota; demócratas no apoyarían presupuesto para Seguridad
Washington. El gobierno de Estados Unidos se dirige hacia otro cierre parcial a partir de este sábado (un minuto después de la medianoche del viernes) si los senadores demócratas cumplen su amenaza y no apoyan la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional en plena polémica por la muerte de Alex Pretti, por disparos de agentes fronterizos el sábado en Minnesota.
El cierre, que paralizaría la actividad normal de la administración federal, se sumaría al parón de 43 días que ya vivió Estados Unidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025 y que se convirtió en el más largo de la historia del país.
Tras la polémica por el caso Pretti, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada no iba a proporcionar los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de seis proyectos de ley de asignaciones si se incluye la medida actual de financiación del Departamento de Seguridad, responsable de inmigración y aduanas.
Lee también Trump ratifica a Kristi Noem, su secretaria de Seguridad, pese a muertes en Minneapolis; hace "un muy buen trabajo", dice
Los demócratas, que mantienen el pulso en la negociación abierta con los republicanos, exigen retirar ese capítulo del paquete presupuestario, mientras avanzan en los otros cinco proyectos de gasto.
A la oposición demócrata a incrementar los fondos se suman también las dudas sobre lo ocurrido en Minnesota que empiezan a surgir en las filas republicanas.
Senadores Thom Tillis, Bill Cassidy o Lisa Murkowski pidieron una investigación completa por la muerte de Pretti y el independiente Angus King advirtió que podría bloquear el paquete si la financiación migratoria no se modifica y llegó a considerar las acciones federales como "fuera de la Constitución".
El cierre parcial del gobierno afectaría a servicios federales clave y supondría aumentar la incertidumbre económica en un momento de debilidad máxima del dólar y con emergencias por los temporales de frío.
Lee también Republicano se baja de candidatura a gubernatura en Minnesota; tacha redadas migratorias de "desastre total"
La tormenta de nieve que cruza Estados Unidos se suma a la tensión política de esta semana ya que obligó a cancelar la sesión del Senado del pasado lunes 26 de enero, reduciendo aún más las horas disponibles para negociar antes del viernes 30.
Ponen en licencia administrativa a agentes implicados en muerte de Alex Pretti; no se sabe cuántos elementos son
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]