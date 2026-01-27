Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en su secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y declaró a los periodistas en la Casa Blanca que ella no dimitirá, luego de las muertes de dos civiles a manos del ICE en medio de las protestas por las redadas antiinmigrantes.

Cuando se le preguntó directamente si Noem iba a dimitir tras la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, contra quien dispararon agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una protesta en Minneapolis, Trump respondió "No".

Ella hace "un muy buen trabajo", destacó el mandatario estadounidense, y al referirse a Pretti dijo "no puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado".

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, Trump se reunió la noche del lunes con Noem durante casi dos horas, ante la polémica que generó su respuesta a la muerte, a manos de agentes federales, de otro ciudadano estadounidense.

Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales del ICE durante una redada antiinmigrantes en Minneapolis. Foto: AFP
Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales del ICE durante una redada antiinmigrantes en Minneapolis. Foto: AFP

Trump supervisará "gran investigación" sobre muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Sobre el caso de Alex Pretti, el presidente de EU aseguró que va a supervisar una "gran investigación" sobre la muerte del enfermero por disparos de agentes federales en Minneapolis, un suceso que despertó indignación en el país y que llevó a la Casa Blanca a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias.

“Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola”, explicó el republicano a medios en la Casa Blanca antes de partir hacia Iowa, donde hoy ofrecerá un discurso sobre la economía.

Muchas voces dentro y fuera de Minnesota, el estado donde se encuentra Mineápolis, pidieron pesquisas independientes y exhaustivas sobre la muerte de Pretti por disparos de la Patrulla Fronteriza en plena calle.

El presidente estadounidense recordó también que, para rebajar la tensión en la ciudad, envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Minneapolis desde hace tres semanas.

"Como ya saben, Tom Homan se encuentra ahora en Minnesota. Se está reuniendo con el gobernador y con el alcalde, y me han dicho que todo va muy bien", explicó Trump.

Lee también

Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE
Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE

Ayer, Trump habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para evitar un deterioro de la seguridad en la ciudad y anunció que enviaría a Homan para que hablara con ellos.

El propio Frey aseguró que espera que algunos de los 3 mil agentes enviados por Washington abandonen la ciudad hoy mismo.

La muerte de Alex Pretti fue la segunda de un ciudadano de Mineápolis a manos de agentes federales de inmigración en menos de tres semanas, después del fallecimiento de Renée Good el 7 de enero durante otro operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

