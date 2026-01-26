Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Noroña se lanza contra ministros de la Corte por devolver camionetas blindadas; fue una “torpeza inconmensurable”, afirma

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Washington. La calificó este lunes como una “tragedia” la muerte de un manifestantes a manos de en Minnesota, a la vez que culpó a las autoridades locales del Partido Demócrata de lo ocurrido.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, , declaró que el presidente, , “no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles de Estados Unidos ni en las comunidades de todo el país”.

“Considera que lo sucedido el sábado es una tragedia, pero para el presidente Trump todas las vidas son igual de valiosas”, apuntó la portavoz, al afirmar que los medios de comunicación dan más atención a este caso que al de de migrantes irregulares.

Leavitt recordó que el tiroteo del sábado “sigue bajo investigación activa” por parte del FBI y culpó a los demócratas de haber agitado las calles.

“Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minesota durante semanas”, apuntó la portavoz, quien dijo que estos difunden “mentiras sobre los agentes federales del orden público que arriesgan sus vidas a diario” para detener a los “delincuentes indocumentados”.

Trump tuvo este lunes una llamada telefónica con el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, para abordar la situación, una conversación que calificó de positiva.

Asimismo, anunció el envío a Minesota de su "zar" de la frontera, , para supervisar el operativo, en un gesto interpretado por algunos medios como un distanciamiento respecto a la gestión del líder de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien hasta ahora ha estado al frente del despliegue.

Leavitt aseguró, sin embargo, que Trump mantiene su confianza con la secretaria de Seguridad Nacional, , y con Bovino.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, fue asesinado a disparos el pasado sábado por de inmigración durante las protestas desatadas en , la mayor ciudad de Minesota, en contra de las redadas.

Se trata de la segunda muerte en las manifestaciones tras el asesinato el pasado 7 de enero de Renée Gold, también ciudadana estadounidense, en manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales, del Partido Demócrata, y los manifestantes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto en programas sociales.

