Más Información

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Washington. El expresidente estadounidense calificó el domingo la muerte de , un enfermero abatido por agentes federales en Minneapolis, como una “tragedia desgarradora” y “una llamada de atención” de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más “bajo ataque”.

“Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa , en el que además critica a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que “parecen empeñados en agravar la situación”.

El fallecimiento de Pretti agrava una situación ya tensa desde la muerte de , una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (), también en Minneapolis.

Lee también

“Los agentes federales y de inmigración tienen un trabajo dificil. Pero los estadounidenses esperan que lo realicen de una forma legal y responsable, y que trabajen con, en vez de en contra de, funcionarios estateles y locales para garantizar la seguridad pública”, indicaron los Obama.

Señalaron que, desde hace semanas, la gente en está enojada “al ver el espectáculo de agentes del ICE y otros agentes federales enmascarados actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”.

Estas tácticas añadieron, que “incluso el abogado del de la primera administración Trump calificó de vergonzosos, ilegales y crueles, han resultado en dos tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses”.

Lee también

Lamentaron que “en vez de tratar de imponer cierto dejo de disciplina y responsabilidad sobre los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la administración actual parecen ansiosos de escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas de los tiroteos de Pretti y de Pretti y de Good que no se basan en ninguna investigación seria y que parecen ser directamente contradichos por evidencias de video”.

Los Obama subrayaron que “esto tiene que parar” y llamaron a los funcionarios de la administración a trabajar “de forma constructiva” con el gobernador de Minnesota, , y con el alcalde de Minneapolis, , así como con la policía estatal y local para “evitar más caos y lograr metas legítimas de aplicación de la ley”.

El expresidente estadounidense y su esposa señalaron que las protestas pacíficas en y otras partes del país “son un recordatorio de que depende de cada uno de nosotros como ciudadanos pronunciarse en contra de la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir cuentas a nuestro gobierno”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta