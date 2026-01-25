Washington. El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales en Minneapolis, como una “tragedia desgarradora” y “una llamada de atención” de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más “bajo ataque”.

“Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama, en el que además critica a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que “parecen empeñados en agravar la situación”.

El fallecimiento de Pretti agrava una situación ya tensa desde la muerte de Renee Good, una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también en Minneapolis.

“Los agentes federales y de inmigración tienen un trabajo dificil. Pero los estadounidenses esperan que lo realicen de una forma legal y responsable, y que trabajen con, en vez de en contra de, funcionarios estateles y locales para garantizar la seguridad pública”, indicaron los Obama.

Señalaron que, desde hace semanas, la gente en Estados Unidos está enojada “al ver el espectáculo de agentes del ICE y otros agentes federales enmascarados actuando con impunidad y empleando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”.

Estas tácticas añadieron, que “incluso el abogado del Departamento de Seguridad Nacional de la primera administración Trump calificó de vergonzosos, ilegales y crueles, han resultado en dos tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses”.

Lamentaron que “en vez de tratar de imponer cierto dejo de disciplina y responsabilidad sobre los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la administración actual parecen ansiosos de escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas de los tiroteos de Pretti y de Pretti y de Good que no se basan en ninguna investigación seria y que parecen ser directamente contradichos por evidencias de video”.

Los Obama subrayaron que “esto tiene que parar” y llamaron a los funcionarios de la administración a trabajar “de forma constructiva” con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, así como con la policía estatal y local para “evitar más caos y lograr metas legítimas de aplicación de la ley”.

El expresidente estadounidense y su esposa señalaron que las protestas pacíficas en Minneapolis y otras partes del país “son un recordatorio de que depende de cada uno de nosotros como ciudadanos pronunciarse en contra de la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir cuentas a nuestro gobierno”.

