Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Hombre asesinado por ICE en Minneapolis tenía permiso para portar armas, afirma la policía; era residente de la ciudad

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

El gobernador de , Tim Walz, dijo que "no se puede confiar" en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense a manos de agentes de inmigración ().

"No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto", dijo Walz, al acusar a la operación en curso contra la inmigración ilegal de "sembrar el caos y la violencia".

Además, pidió al presidente Donald Trump que “elimine esta fuerza de Minnesota”.

En una primera llamada, Walz le dijo a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, que "sacara a su gente de allí, que sacara a estos agentes federales de allí", dijo. "Iban a causar más caos".

Walz informó al gobierno federal en una segunda llamada que el estado investigaría el tiroteo fatal del hombre de 37 años "sin términos inciertos".

Vance acusa falta de colaboración en Minnesota

En tanto, el vicepresidente JD Vance acusó a los líderes locales de negarse a responder a las solicitudes de coordinación con los oficiales federales en el terreno en Minneapolis.

“Cuando visité Minnesota, lo que más deseaban los agentes de ICE era colaborar con las autoridades locales para que la situación sobre el terreno no se descontrolara. Hasta ahora, las autoridades locales de Minnesota se han negado a responder a esas solicitudes”, publicó Vance en X.

