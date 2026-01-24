El gobernador de Minessota, Tim Walz, dijo que "no se puede confiar" en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense a manos de agentes de inmigración (ICE).

"No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto", dijo Walz, al acusar a la operación en curso contra la inmigración ilegal de "sembrar el caos y la violencia".

Además, pidió al presidente Donald Trump que “elimine esta fuerza de Minnesota”.

En una primera llamada, Walz le dijo a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, que "sacara a su gente de allí, que sacara a estos agentes federales de allí", dijo. "Iban a causar más caos".

Walz informó al gobierno federal en una segunda llamada que el estado investigaría el tiroteo fatal del hombre de 37 años "sin términos inciertos".

Vance acusa falta de colaboración en Minnesota

En tanto, el vicepresidente JD Vance acusó a los líderes locales de negarse a responder a las solicitudes de coordinación con los oficiales federales en el terreno en Minneapolis.

“Cuando visité Minnesota, lo que más deseaban los agentes de ICE era colaborar con las autoridades locales para que la situación sobre el terreno no se descontrolara. Hasta ahora, las autoridades locales de Minnesota se han negado a responder a esas solicitudes”, publicó Vance en X.

