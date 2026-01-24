Una multitud enfurecida se reunió y gritó insultos a los oficiales federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa, mientras los agentes federales lanzaron gas lacrimógeno y gas pimienta.

A una cuadra del lugar del tiroteo, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo desde donde los manifestantes habían encendido una hoguera en un contenedor de basura metálico.

La intersección donde ocurrió el tiroteo ha sido bloqueada, y agentes de la Patrulla Fronteriza se encuentran en el lugar blandiendo porras.

🔴 Agentes federales dispararon y mataron este sábado a un hombre de 37 años en calles de Minneapolis, desatando una nueva ola de protestas en la ciudad.



📸 #FOTOS: AP / AFP pic.twitter.com/IFbCphVqR4 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 24, 2026

Hay "200 alborotadores", dice jefe de la Patrulla Fronteriza

Tras el tiroteo, alrededor de “200 alborotadores llegaron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a las fuerzas del orden”, según el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino.

Dijo que luego se implementaron medidas de control de multitudes "para la seguridad del público y la aplicación de la ley".

Bovino dijo durante una conferencia de prensa hace poco que los agentes federales necesitan “ayuda estatal y local” para detener “la violencia contra nuestros agentes del orden público” y “para sacar a los criminales violentos de las calles”.

También criticó a los líderes locales y afirmó que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el jefe de policía, Brian O'Hara, omitieron detalles sobre el hombre fallecido que fue asesinado a tiros por agentes federales, que según el DHS portaba un arma y "cargadores llenos de municiones".

Bovino también lanzó una advertencia a los manifestantes: “Si obstruyen o agreden a un agente del orden público, están violando la ley y serán arrestados”.

“Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, dijo Bovino.

La policía de Minneapolis afirmó que el hombre poseía un arma legal con permiso. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que estaba armado y que los agentes realizaron disparos defensivos tras intentar desarmarlo.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de manifestantes que protestaban contra la represión a los inmigrantes colmaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo a las fuerzas del orden federales que se fueran.

