Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Minneapolis y al gobernador de Minnesota de "incitar la insurrección" este sábado, tras su respuesta por la muerte de un civil a manos de agentes del ICE.

"El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social, intensificando su enfrentamiento con el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas.

El mandatario estadounidense ya había amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota.

