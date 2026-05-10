Marchan madres buscadoras en Sinaloa

Culiacán.— Para las madres buscadoras, el 10 de mayo no es un día de fiesta, sino un recordatorio de las vidas que siguen sin aparecer y de la violencia que enfrenta el país.

Así lo externaron colectivos que se ubicaron frente al atrio de la Catedral de Culiacán, para después realizar una marcha hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) portando cartulinas, mantas y lanzando consignas a través de las cuales hicieron visible esta problemática.

En las escalinatas de esta iglesia fueron colocadas cientos de fotografías de personas desaparecidas y flores en su honor, en donde se pidió a la sociedad que no se normalice el tema de las desapariciones en Sinaloa.

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María Isabel Cruz, fundadora del colectivo de Sabuesos Guerreras, dio lectura a un posicionamiento de su agrupación, en cuyo texto externó que la desaparición de sus hijos no se modifica con el cambio de gobernador, por lo que exhortaron a la nueva titular del Ejecutivo estatal, Yeraldine Bonilla, que no se suspendan las búsquedas ni se enfrié la lucha.

“Aquí estamos, aquí seguimos, no venimos a agradecer discursos, venimos a exigir resultados”, mencionó.

En la lectura de su pronunciamiento, señaló que si la nueva gobernadora no sabe cómo se gestiona una búsqueda, entonces debe aprender, debe empaparse, escuchar, caminar con las activistas y entender lo que significa buscar en campo y sostener a una “madre rota”.

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cdm