Mérida, Yucatán.- José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR Mérida), señaló que el Día de las Madres en Yucatán traerá una derrama económica de 2 mil 350 millones de pesos.

Indicó que esta fecha se consolida como una de las de mayor dinamismo comercial durante el primer semestre del año.

“Esta festividad impulsa de manera significativa la actividad económica, beneficiando a diversos giros comerciales y fortaleciendo el consumo local, particularmente en una temporada clave para miles de negocios”, manifestó.

Lee también Con misa y manifestación, madres de desaparecidos y víctimas de feminicidio conmemoran 10 de mayo en Ciudad Juárez; exigen localizar a sus seres queridos

El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que esta celebración representa un impulso importante para el comercio en la ciudad y en el estado.

“El Día de las Madres es una de las fechas más importantes para el sector comercial, ya que genera un incremento considerable en las ventas y fortalece la economía de miles de negocios en la ciudad”.

Asimismo, destacó que se trata de una de las celebraciones con mayor impacto económico, incluso por encima de otras fechas relevantes.

Lee también Colectivos de madres buscadoras marchan en Culiacán; piden no normalizar el tema de las desapariciones en Sinaloa

Flores, perfumes y joyas, entre lo más regalado a las mamás yucatecas en su día. Foto ilustrativa: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Estamos ante una de las temporadas con mayor actividad económica del año, por encima de otras celebraciones, debido al significado social del Día de las Madres y al nivel de consumo que genera en distintos sectores”.

En este contexto, indicó que se espera que los repuntes en ventas se concentren principalmente en los comercios relacionados con perfumerías, tiendas departamentales, joyerías y florerías, sectores que tradicionalmente registran una alta demanda durante esta celebración.

Lee también Yucatán, primer lugar en piratería: IMPI; identifican 29 mercados con venta de productos apócrifos

La adquisición de regalos, arreglos florales, artículos personales y experiencias para conmemorar la fecha impulsa el flujo de consumidores, lo que se traduce en un aumento significativo en la actividad comercial y en mayores oportunidades de ingresos para estos giros.

Finalmente, el líder empresarial hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en comercios formalmente establecidos, con el objetivo de fortalecer la economía local, garantizar la calidad de los productos y servicios, así como fomentar condiciones de competencia justa para los negocios que cumplen con sus obligaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr