Culiacán. - El 10 de mayo para las madres buscadoras no es un día de fiesta sino un recordatorio del país que se sigue enfrentando y de las vidas que siguen sin aparecer, externaron los colectivos que con fotos de sus seres queridos se ubican fuera del atrio de catedral y luego emprendieron una marcha.

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Las escalinatas de la catedral en Culiacán fueron adornadas con cientos de fotos de personas desaparecidas de ambos sexos y diversas edades, y en la galería que se instaló en una de las jardineras se colocaron flores en su memoria y se pidió a la sociedad que no normalice el tema de las desapariciones en Sinaloa.

Foto: Javier Cabrera / EL UNIVERSAL

María Isabel Cruz, fundadora del colectivo de “Sabuesos Guerreras”, dio lectura a un posicionamiento de su agrupación, en cuyo texto externó que la desaparición de sus hijos no se modifica con el cambio de gobernador, por lo que exhortaron a la nueva titular del ejecutivo estatal, Yeraldine Bonilla, a que no se suspenda las búsquedas ni se enfríe la lucha.

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Desde las escalinatas del atrio de catedral, antes de iniciar su marcha, puntualizó: “Aquí estamos, aquí seguimos, no venimos agradecer discursos, venimos a exigir resultados”.

Foto: Javier Cabrera / EL UNIVERSAL

En la lectura de su pronunciamiento, citó, si la nueva gobernadora no sabe cómo se gestiona una búsqueda, entonces debe aprender, debe empaparse, escuchar, caminar con las activistas y entender lo que significa buscar en campo y sostener a una “madre rota”.

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Las activistas de búsqueda, como en los últimos años, volvieron a festejar esta fecha simbólica del Día de las Madres, en forma diferente, desde muy temprano, se apostaron fuera del atrio de catedral, en el centro de la capital del estado, para visibilizar lo que sucede en Sinaloa, con la exhibición de cientos de rostros de víctimas de la violencia.

afcl