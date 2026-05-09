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“En México en vísperas de uno de los días más celebrados del país, el 10 de Mayo, muchas madres no reciben flores, invitaciones a comer o regalos, reciben amenazas, desaparición o muerte”.
Destacó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien expuso que en 15 años en México 22 buscadoras, la mayoría madres, fueron asesinadas y dos más permanecen como desaparecidas.
Más de la mitad (63%) eran las madres de los desaparecidos. Las demás eran hermanas, hijas y esposas que, como ellas, solo querían encontrar a sus seres queridos.
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México es el único país donde las madres que buscan a sus hijos desaparecidos son amenazadas, asesinadas o desaparecidas por realizar esa labor.
La fundación presentó un mapa y radiografía del drama de miles de madres y familiares que buscan con sus propias manos, en fosas clandestinas, terrenos que son vigilados por sicarios, casi siempre sin el apoyo de los gobiernos y policías, a sus hijos.
El 21 por ciento de las buscadoras desparecidas ocurrió en el estado de Guanajuato, es decir cinco casos. En segundo lugar Sinaloa con 4 ataques.
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Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas.
“Es una rápida radiografía de lo que sufren quienes han tomado por mano propia lo que le corresponde hacer al Estado: buscar a quienes desaparecen. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida.
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