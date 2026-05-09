Con motivo de la celebración del Día de las Madres, los mexicanos se preparan para salir y disfrutar junto a sus seres queridos esta fecha especial. Sin embargo, antes de armar enl plan, es importante saber cómo funcionará el Hoy No Circula.

Como seguramente sabrás, dicho programa restringe la circulación vehicular según el holograma, engomado y la terminación de placa, con el objetivo de controlar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Y no respetarlo puede ocasionarte multas.

¿Qué autos no circulan este 10 de mayo en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en 18 municipios del Edomex, con un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Siguiendo con la información de CAMe, este calendario indica que los autos con holograma 1 dejan de circular dos sábados al mes, dependiendo de su terminación de placa; los autos con holograma 2 no circulan ningún sábado del mes; y los autos con holograma 0 y 00 circulan todos los días de la semana.

Por otro lado, los vehículos foráneos no circulan de lunes a viernes desde las 5:00 a las 11:00 horas, y tampoco los sábados de 5:00 a 22:00 horas.

Pero el próximo 10 de mayo, al igual que todos los domingos del mes, no habrá restricciones de circulación. Esto quiere decir que todos los autos podrán circular con normalidad, salvo que se active una contingencia ambiental.

Así que si planeabas festejas a mamá en su día, hazlo sin preocupaciones.

Calendario del programa Hoy No Circula. Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

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¿Qué autos quedan exentos al programa Hoy No Circula?

No todos los vehículos se encuentran sujetos al Hoy No Circula, ya sea por su tecnología limpia o por su importancia de circulación. A continuación, te enlistamos los que quedan exentos:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días.

Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Hay vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula por su tecnología limpia. Foto: Secretaría del Medio Ambiente CDMX

En caso de infringir las restricciones del programa, podrías hacerte acreedor a una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a $2,346.20 o hasta $3,519.30.

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