Hablar de Lexus es hablar de una marca de lujo discreto, elegante y bien logrado con todo lo bueno que ya conocemos de Toyota, dado que es su filial premium, que recientemente introdujo el rediseño del IS 350 F Sport, el sedán compacto con esencia deportiva. Pero antes de entrar en detalle, vale la pena hacer un paso hacia atrás en su historia, ya que este sedán existe en la gama de Lexus desde 1998 y esta generación es la tercera, que comenzó a venderse a nivel global en 2013 y este rediseño es el segundo que recibe.

La gama se simplifica con una sola versión, la cual posee cualidades interesantes ya que estéticamente es un auto que resulta atractivo. El frente está dominado por la enorme parrilla trapezoidal en negro brillante, que elimina el logo de la marca para colocarlo a la orilla del cofre, y faros cuya firma lumínica apunta hacia abajo, algo así como un depredador. Por tratarse de un modelo F Sport, que es la manera en que Lexus denomina al acabado deportivo, encontramos acentos en negro brillante por todo el exterior, como los espejos o el alerón trasero, además de unos rines de 19 pulgadas que dejan ver las pinzas de freno en rojo.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal.

Por atrás se deja ver que se trata del facelift ya que ahora lleva escrito Lexus al centro de la cajuela pero conserva la luz continua que, afortunadamente, no es recta como en prácticamente todos los autos, por lo que tiene una identidad diferente. A ello se le combina el difusor de aire y escapes reales en cromo a cada lado del vehículo.

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Elegancia física

Al abrir la puerta, y en el auto que tuvimos en particular, resulta sumamente llamativo que estaba configurado con los interiores rojos. Sé que es un color que lo amas o lo odias en la cabina pero, en lo personal, creo que es increíble. La totalidad de los asientos, los paneles de las puertas y el tablero en la parte baja son de este color vivo, que te invita a la deportividad y se aleja del minimalismo tan presente hoy en día en todos lados. Pero, si esto es demasiado, también se puede seleccionar en negro o un color arena, casi blanco.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal.

Por dentro es donde más se notan los cambios dada la naturaleza evolutiva de la tecnología. Es por ello que ahora tiene una pantalla central de 12.3 pulgadas que es táctil, más grande que antes y sin el touchpad que fue típico de Lexus anteriormente, sumado a un cuadro de instrumentos del mismo tamaño que es fácil de leer y de configurar.

Donde se nota que no es un auto del todo nuevo, pero que tampoco creo que sea un pecado, es en la incorporación de muchos botones. Sin duda, esto se agradece porque hace que todo sea más intuitivo al momento de ajustar el aire acondicionado, el volumen o incluso la transmisión, que es una palanca física y no mandos electrónicos confusos.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal.

Esta combinación de soluciones tecnológicas, más los asientos en rojo de buen soporte y comodidad, audio Mark Levinson y un V6 bajo el cofre hacen que la experiencia sea muy grata detrás del volante.

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A la vieja escuela

Habiendo mencionado el V6, es otro apartado que deja ver que se trata de un auto que tiene ya sus años. ¿Algo malo? Tampoco, pues entre motores cada vez más chicos con turbo hacen que se extrañen mecánicas de más cilindros. El Lexus IS 350 F Sport monta este V6 de 3.5 litros naturalmente aspirado, que genera 311 caballos de fuerza y los manda directamente al eje trasero.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal.

Esto suena a una receta típica de auto deportivo pero, ¿se siente como tal? La estética así lo sugiere pero una vez que se empieza a manejar, la realidad es que se trata de un auto más bien cómodo, de suspensión que absorbe bien el camino sin olvidarse de ser comunicativa para el conductor, y que en modo Sport + acelera con más contundencia pero con ese empuje progresivo clásico de un motor grande y tracción trasera sin sobrealimentaciones. Son sensaciones que ya casi no se encuentran en pleno 2026 y es de aplaudir que una marca como Lexus apueste por esta configuración pese a que la gran mayoría de su gama es híbrida.

¿Lo vale?

Con un costo de $1,175,900, el Lexus IS 350 F Sport es una alternativa interesante ante los alemanes de siempre, que es poco común de ver, con una mecánica confiable y potente que se combina con una marcha confortable en el día a día. El equipo tecnológico está bien adaptado, y suma asistencias a la conducción además de un generoso equipo de serie, como asientos con calefacción y ventilación, memorias, volante calefactado, entre otros. Si bien, el espacio trasero es justo, la cajuela es amplia, e incluye llanta de repuesto.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal.

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