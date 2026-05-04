Sismo magnitud 5.6 sacude México: ¿cómo activar la alerta sísmica en mi celular?; sigue este paso a paso

La mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo de magnitud 5.6 sorprendió a miles de personas en la CDMX.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:19 horas, con epicentro al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El reporte técnico detalla que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, con coordenadas de latitud 16.44 y longitud -98.13. Estas características favorecieron que el movimiento se percibiera en varias regiones, incluida la Ciudad de México, donde se activó el sistema de alerta sísmica.

Aunque la alerta sísmica sonó en altavoces de la Ciudad de México, muchos usuarios notaron que sus celulares no emitieron ningún aviso.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en celulares hoy?

La falla no fue un error técnico inesperado, sino una situación prevista. La Agencia de Transformación Digital informó que, al momento del sismo, la plataforma de alertamiento en teléfonos móviles se encontraba en mantenimiento.

Agencia de Transformación Digital. Foto: Captura de pantalla

Este ajuste formaba parte de la preparación para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Creada con IA

La dependencia aclaró que, tras el movimiento, el sistema fue restablecido y ya opera con normalidad.

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¿Cómo funciona la alerta sísmica en celulares en México?

El sistema que permite recibir avisos directamente en el teléfono se basa en la tecnología Cell Broadcast, un mecanismo que no requiere conexión a internet ni datos móviles.

Simulacro nacional pone a prueba la alerta sísmica en celulares para reforzar la prevención y avisar a tiempo a la población. Foto: Freepik

A través de este método, se envían mensajes masivos a dispositivos de distintas compañías como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes, lo que permite alertar a millones de personas en segundos.

Este sistema se ha vuelto clave en la estrategia de Protección Civil, especialmente tras su implementación en simulacros recientes.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular paso a paso?

Para evitar quedarse sin aviso en futuros sismos o durante el Simulacro Nacional, es fundamental verificar que la función esté habilitada en el dispositivo.

En Android

Ingresar a “Ajustes”

Seleccionar “Seguridad y emergencia”

Activar la opción “Alerta de sismo”

En iPhone

Ir a “Configuración”

Entrar en “Notificaciones”

Desplazarse hasta el final

Activar todas las opciones de “Alertas gubernamentales”

Tener estas funciones activas puede marcar la diferencia en una situación real de riesgo.

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