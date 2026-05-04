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Un sismo de magnitud 6.0 se registró la mañana de este 4 de mayo de 2026 en el estado de Oaxaca, con epicentro localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 horas, lo que generó la activación de protocolos de monitoreo y verificación por parte de autoridades estatales y de protección civil, a fin de evaluar posibles daños en la región.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó a través de sus canales oficiales que hasta el momento se mantienen las labores de supervisión en distintos puntos del estado, sin que se hayan confirmado afectaciones mayores de forma preliminar.

Mensaje de Salomón Jara por sismo en Pinotepa Nacional. Foto: Captura de pantalla
Mensaje de Salomón Jara por sismo en Pinotepa Nacional. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a conservar la calma, seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales, mientras continúan los recorridos de revisión.

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