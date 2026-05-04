Esta mañana, suena la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico preliminar fue de magnitud 6 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Nación 10:01 AM ¿Por qué no sonó la alerta en los teléfonos? La Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México dio a conocer que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido como parte de la preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo.

“El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, precisó la Agencia.



Nación 09:47 AM La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, reportó que al momento las unidades de Protección Civil de las alcaldías no reportan incidentes luego del sismo registrado esta mañana en Pinotepa Nacional, Oaxaca.



Nación 09:46 AM El Sismológico Nacional informó que se ajustó la magnitud del sismo de este lunes a 5.6.

Nación 09:40 AM Metro inicia protocolos de seguridad El director general del Metro, Adrián Rubalcava, detalló que tras activarse la alerta sísmica en la Ciudad de México, en el Metro se aplican los protocolos de seguridad y se realiza la revisión de instalaciones en toda la red.

“Nuestro personal se encuentra en labores de revisión y supervisión”, dijo el funcionario.



Sismo en el Zócalo. Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL

Nación 09:38 AM No se activó la alerta en celulares Centros comerciales y unidades habitacionales fueron evacuados tras la activación de la alerta sísmica, esta mañana en Atizapán de Zaragoza.

La alerta sonó en diversos altavoces instalados a lo largo de las avenidas; no se activó la alerta en celulares.

El Gobierno municipal informó que las áreas operativas iniciaron recorridos de supervisión para descartar cualquier afectación.



Nación 09:37 AM Usuarios del Metro desalojan estaciones Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro se agruparon a las afueras de la estación Estación Taxqueña luego de que se activara la alerta sísmica la mañana de este lunes, alrededor de las 09:20 horas.

De acuerdo con testimonios, los pasajeros desalojaron la estación como medida preventiva; algunos señalaron que al exterior se percibió movimiento en lámparas y señalamientos, por lo que evitaron colocarse debajo de estas estructuras.

“Yo pensé que sería simulacro, pero cuando vi el poste no, sí estaba temblando”, relató Rosa María, una usuaria que tras el incidente regresó a la estación para continuar con su traslado.



Nación 09:34 AM La presidenta Claudia Sheinbaum informa que, de acuerdo con la Coordinadora de Protección Civil, hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo.



Sismo en el Zócalo. Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL

Nación 09:33 AM Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, indica que, tras la alerta sísmica en la CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil y se inician los sobrevuelos de Cóndores.



Nación 09:33 AM La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informa que esta mañana se activó la alerta sísmica.



Nación 09:30 AM La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) activó el protocolo de atención toda la Red de Movilidad Integrada después de que sonó la alerta sísmica. En un mensaje publicado en sus redes sociales, pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir rutas de evacuación.



Nación 09:30 AM La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que a partir de este evento, se mantiene la comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.



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