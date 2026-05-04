La mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.6 al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que se percibió en la Ciudad de México.

Sin embargo, los capitalinos advirtieron que en esta ocasión no sonó la alerta de los celulares como ocurrió en otros sismos.

Lee también Sismo remece el centro de México este 4 de Mayo; sigue aquí el minuto a minuto

Ante esto, la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México dio a conocer que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido como parte de la preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo.

“El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, precisó la Agencia.

Agencia de Transformación Digital. Foto: Captura de pantalla

Este fin de semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció una conferencia de prensa, en la que invitó a las y los vecinos a participar en el simulacro de sismo que tendrá lugar este miércoles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL