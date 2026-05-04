Con vino y dólares recuerdan a Malverde

Culiacán, Sin.— Las bandas sinaloenses retumbaron ayer en Culiacán, en medio de la caída del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para recordar a Jesús Malverde, el santo de los narcos y de los pobres.

Centenares de creyentes conmemoraron el 117 aniversario luctuoso del sinaloense, que coincide con el Día de la Santa Cruz, con música, cerveza, vino y dólares.

Ya llegué de donde andaba, Lamberto Quintero, El Sinaloense, La vida no vale nada, Juan Colorado, Caminos de Michoacán y Las Mañanitas fueron algunas de las canciones con las que feligreses locales y de Estados Unidos rindieron tributo a Malverde frente a su altar, a unos metros del Palacio de Gobierno que el morenista Rocha Moya dejó apenas el viernes, tras las acusaciones de Washington en su contra por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

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Como cada año, los devotos acudieron a la emblemática capilla desde temprana hora para vitorear, bailarle y rezarle al también conocido como el Robin Hood de Sinaloa, con fervor: “Oh, Malverde, mi señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor! Tú que moras en la gloria y estás cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador”.

Arreglos florales y coronas con leyendas como “Long Live Chuyito” y “J. TREC” fueron depositadas durante el día en el inmueble de la calle Independencia, tapizado de mensajes de agradecimiento por los favores recibidos.

Pasadas las 10:00 de la mañana, Jesús Manuel González Sánchez, encargado de la capilla, sacó el busto de Malverde hacia el cofre de una camioneta para dar inicio al tradicional recorrido con motivo de su aniversario luctuoso en los alrededores de la zona.

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Entre vivas y aplausos, los feligreses se acercaron al busto para tocarlo, colocarle flores y rociarle coñac, tequila, whisky y cerveza como ofrenda.

Hombres y mujeres le rociaron botellas de Remy Martin, Don Julio, Buchanan’s y Chivas Regal, y le colocaron sombreros y cadenas bañadas en oro.

Con música de banda, más de 200 feligreses llevaron en procesión a Malverde por calles de la capital sinaloense, entre ellas la que da al Palacio de Gobierno.

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Tras concluir el recorrido, algunos le bailaron al ritmo de banda sinaloense y otros de los creyentes se dedicaron a rezarle y repartir a los presentes escapularios, playeras, gorras, encendedores y tazas alusivas a Malverde.

Un hombre llamó la atención durante la celebración al sacar un fajo de dólares para repartir entre los niños presentes.

Ello provocó que un tumulto de personas, entre niños y adultos, se le acercaran, pero al verse rodeado optó por arrojar los billetes al aire.

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Entre los feligreses que acudieron a venerar a Malverde estuvo Saúl Medina, originario de Culiacán, quien acude cada año.

Se define como un devoto 100% de Malverde, ya que, dice, le “hace el favor que usted le pida, desde el más pequeño hasta el más grande”.

Tiene 50 años siguiendo a Malverde, desde que, asegura, lo ayudó a sobreponerse de un accidente automovilístico. “Le pedí y gracias a Dios se me concedió, y de ahí para el real todo para él”.

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Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, César Valverde Rodríguez acudió a la capilla de Malverde para agradecerle beneficios y favores que le ha concedido.

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cdm