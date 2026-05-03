Más Información

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

Una sombra llamada Rubén Rocha; crónica de un congreso morenista que lo relegó

América vs Pumas: EN VIVO – Ida – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

América vs Pumas: EN VIVO – Ida – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Entregan souvenirs durante Congreso Extraordinario de Morena; regalan mochilas con tres libros de AMLO y uno de Sheinbaum

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

Video viral en Culiacán no era celebración por licencia de Rocha; imágenes son de marcha en 2025

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

Al menos ocho vagones de un tren de carga descarrilaron la mañana de hoy en una zona altamente poblada en el municipio de , en la zona montañosa central de Veracruz.

El accidente ferroviario ocurrió en la colonia Santa Isabel del municipio de Córdoba, sin que se reportaran personas lesionadas.

Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.
Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.

El descarrilamiento de los vagones cargados con sorgo y cemento sucedió en los límites entre Córdoba y Fortín, lo que causó alarma en decenas de colonos de la zona.

Lee también

El sorgo y cemento quedaron parcialmente esparcidos en el área y cubrieron parte del suelo y generando polvo que se extendió en los alrededores de la colonia.

Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.
Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.

La dirección de Protección Civil municipal informó que se en algunas viviendas cercanas, principalmente en bardas y techumbres; afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Elementos de seguridad y personal de la empresa ferroviaria acordonaron la zona y realizaron labores para retirar los vagones y evaluar las condiciones de la vía; en tanto, elementos policiales llevaron a cabo a la ciudadanía.

Autoridades ministeriales iniciaron además una investigación para determinar las causas del accidente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]