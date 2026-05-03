Al menos ocho vagones de un tren de carga descarrilaron la mañana de hoy en una zona altamente poblada en el municipio de Córdoba, en la zona montañosa central de Veracruz.

El accidente ferroviario ocurrió en la colonia Santa Isabel del municipio de Córdoba, sin que se reportaran personas lesionadas.

Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.

El descarrilamiento de los vagones cargados con sorgo y cemento sucedió en los límites entre Córdoba y Fortín, lo que causó alarma en decenas de colonos de la zona.

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El sorgo y cemento quedaron parcialmente esparcidos en el área y cubrieron parte del suelo y generando polvo que se extendió en los alrededores de la colonia.

Descarrila tren en Córdoba, Veracruz; ocho vagones caen en zona poblada sin dejar heridos. Foto: Especial.

La dirección de Protección Civil municipal informó que se reportaron daños menores en algunas viviendas cercanas, principalmente en bardas y techumbres; afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Elementos de seguridad y personal de la empresa ferroviaria acordonaron la zona y realizaron labores para retirar los vagones y evaluar las condiciones de la vía; en tanto, elementos policiales llevaron a cabo tareas de protección a la ciudadanía.

Autoridades ministeriales iniciaron además una investigación para determinar las causas del accidente.

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