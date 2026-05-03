Mérida, Yucatán.- Madres trabajadoras y colectivos denunciaron el abandono paterno y la deuda alimentaria en Yucatán, durante una manifestación en el Parque de la Madre.

Integrantes de organizaciones como Mujeres sin Resistencia y Ley Sabina realizaron un tendedero para visibilizar a deudores alimentarios y evidenciar las condiciones en las que viven mujeres e infancias.

Siloé Fuentes, representante del citado colectivo, señaló que el objetivo es visibilizar el trabajo que realizan las madres que se encargan de mantener a sus hijos.

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Indicó que actualmente trabajan con alrededor de 25 mujeres que no reciben pensión alimentaria para sus hijos, de las cuales algunas han tenido avances, como pagos parciales o regularización de sus pensiones.

Colectivos se manifiestan en el Parque de la Madre, Yucatán; exhiben deudores alimentarios en tendedero. Foto: Especial.

Asimismo, denunció que el diálogo con el Poder Judicial se ha detenido, pese a que sostuvieron alrededor de siete reuniones desde enero.

“Luego de varios meses de trabajo no hubo seguimiento ni soluciones concretas, y actualmente no existe comunicación, por lo que estamos preparando una carta abierta dirigida a la presidencia del Tribunal”, adelantó.

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Entre las principales problemáticas, destacó la falta de representación jurídica efectiva para las mujeres, así como la revictimización en instancias como la Defensoría Pública por parte de la Secretaría de las Mujeres.

También, lamentó la lentitud en los procesos para integrar a deudores al padrón correspondiente, lo que puede tardar más de dos años.

“Es necesario agilizar estos mecanismos, así como la implementación de sanciones más estrictas, como restricciones para trámites oficiales en caso de incumplimiento de pensiones alimenticias”, puntualizó.

Finalmente, subrayó la urgencia de una legislación de cuidados que reconozca el trabajo no remunerado de las madres, incluyendo una compensación económica por las labores que asumen en solitario.

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