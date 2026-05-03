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Matamoros, Tamaulipas.- Una familia de cinco integrantes perdió la vida tras incendiarse su vivienda en el Fraccionamiento Praderas en Matanoros, Tamaulipas.

La casa, ubicada en calle Los Pinos numero 60, comenzó a incendiarse sin que sus habitantes se percataran del siniestro por lo que les fue imposible escapar.

Vecinos dieron aviso a las autoridades ya que el humo y el intenso fuego, causaron pánico entre los residentes del sector. Los números de emergencia comenzaron a recibir llamados respecto a que al interior de la vivienda se escuchaban personas intentando salir.

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Al llegar, elementos de Protección Civil así como paramédicos de la Cruz Roja, nada pudieron hacer para salvar la vida de la familia e incluso, de una mascota. Los bomberos lograron contener el incendio a fin de que se pudiera ingresar por los cuerpos de las cinco personas y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Trascendió que en el incendio perdieron la vida una mujer de 56 años y otra de 26, un hombre de 60 y otro mas de 24, así como una niña de apenas 4 años.Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando y realizando las investigaciones para determinar el motivo exacto del incendio.

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