Matamoros, Tamaulipas.- Una familia de cinco integrantes perdió la vida tras incendiarse su vivienda en el Fraccionamiento Praderas en Matanoros, Tamaulipas.

La casa, ubicada en calle Los Pinos numero 60, comenzó a incendiarse sin que sus habitantes se percataran del siniestro por lo que les fue imposible escapar.

Vecinos dieron aviso a las autoridades ya que el humo y el intenso fuego, causaron pánico entre los residentes del sector. Los números de emergencia comenzaron a recibir llamados respecto a que al interior de la vivienda se escuchaban personas intentando salir.

Lee también Semar asegura más de 2 toneladas de presunta cocaína en Oaxaca; golpe al narcotráfico en el Golfo de Tehuantepec

Tragedia en Matamoros: mueren 5 integrantes de una familia en incendio. Foto: Especial

Al llegar, elementos de Protección Civil así como paramédicos de la Cruz Roja, nada pudieron hacer para salvar la vida de la familia e incluso, de una mascota. Los bomberos lograron contener el incendio a fin de que se pudiera ingresar por los cuerpos de las cinco personas y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Trascendió que en el incendio perdieron la vida una mujer de 56 años y otra de 26, un hombre de 60 y otro mas de 24, así como una niña de apenas 4 años.Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando y realizando las investigaciones para determinar el motivo exacto del incendio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL