Juchitán, Oax. - Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de presunta droga a 103 millas náuticas (190.756 km) de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

El aseguramiento ocurrió en aguas del golfo de Tehuantepec. La droga, integrada en 78 paquetes, dentro de bolsas negras, que contenían un total de 2,155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, fue llevada a las instalaciones de la zona naval.

Más tarde, los paquetes asegurados fueron puesto a disposición de la autoridad competente, que integró la carpeta de investigación y determinará su situación legal. “Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina”.

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Según estimaciones oficiales, el aseguramiento de la droga representa una afectación económica estimada en alrededor de 4.3 millones de pesos y evita que millones de dosis de esta droga lleguen a las calles.

Con dichas acciones en aguas nacionales se busca inhibir actividades delictivas con el objetivo de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, destacaron los mandos de la Décima Región Naval, de Salina Cruz.

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