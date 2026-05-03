Morena celebra su VIII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde elegirá a la nueva o al nuevo dirigente después de la salida de Luisa María Alcalde, quien se incorpora al gabinete de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre las candidatas está Ariadna Montiel, quien dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar el pasado 28 de abril y se reunió con el secretario de educación pública, Mario Delgado, exlíder morenista de 2020 a 2024. "Estoy seguro que toda nuestra militancia le dará su respaldo", comentó.

Además, dicho evento político se hace en el marco de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por posible narcotráfico y posesión de armas de fuego.

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Quien resulte elegido, desempeñará el cargo hasta el 1 de octubre de 2027. Sigue esta cobertura en vivo de EL UNIVERSAL y no te pierdas ningún detalle:

Nación 11:08 AM Llega Ariadna Montiel al Congreso Nacional de Morena Llega al Congreso Nacional de Morena Ariadna Montiel, quien será electa presidenta del Comité Ejecutivo Nacional este domingo.



🗣️ “Yo lo considero como un hecho mediático para tapar otro más grave, que es el de la CIA en Chihuahua"



Dolores Padierna, diputada de Morena, reaccionó a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha y reconoció que Morena ha cometido "equívocos" en el… pic.twitter.com/l0Gw4YJpcO — El Universal (@El_Universal_Mx) May 3, 2026

Nación 10:23 AM Dolores Padierna se pronuncia sobre caso Rocha Militantes y legisladores de Morena comienzan a llegar al World Trade Center. Entre ellos, la diputada Dolores Padierna, quien abordó con medios de comunicación el tema de Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de EU de pactar con el Cártel de Sinaloa. "El partido respalda a quien tenga que respaldar. Rocha Moya no necesita nuestro respaldo. Él tiene que rendir cuentas, pidió licencia, está rindiendo cuentas, y será la autoridad quien corresponda ese ese interior. Nosotros somos políticos nada más", dijo.

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