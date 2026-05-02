La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, cuenta con pocos años en la política y es recordada por haber padecido un comentario misógino por parte de Rubén Rocha Moya, durante un acto público cuando se desempeñaba como presidenta del Congreso local.

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Inició su carrera política en 2018 como diputada local de Morena, al salir seleccionada por medio de “tómbola” para ser abanderada.

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En 2023 fue nombrada por Enrique Inzunza (entonces secretario de Gobierno), encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras la renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo.

Fue legisladora local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa y presidenta de la Mesa Directiva desde septiembre de 2024 hasta que fue nombrada secretaria General de Gobierno.

En octubre de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya la nombró como Secretaria de Gobierno en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez y actualmente se encuentra embarazada.

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La polémica

En un evento público el 5 de abril de 2025, el gobernador Rubén Rocha hizo un pase de lista de los asistentes, donde hizo comentarios misóginos al presentar a la entonces presidenta del Congreso local. Durante el turno de Yeraldine Bonilla, se puso de pie y el gobernador señaló: “¿Quién era Yeraldine?, ya es la segunda vez que era diputada. Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”, dijo Rocha Moya haciéndolo pasar como broma, ante la incomodidad de la legisladora local.

El mandatario estatal recordó que Bonilla llegó al cargo por una “tómbola” de Morena. También hizo alusión de que alguien fue su “padrino”, para que llegara al gobierno estatal.

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“Cualquier mujer, cualquier haciendo lo que esté haciendo puede tener la oportunidad en la democracia de llegar. Entonces, ¿quién fue el padrino de ella?, su papá, no sé a quién agarró de padrino para que la bautizara, ese ya es problema de él, no para la cosa política alguien la hizo”, declaró.

Cuando asumió la Secretaría de Gobierno, Rocha Moya se disculpó por sus dichos.

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afcl