CULIACÁN.- En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

Al comenzar la sesión, Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, instruyó a la secretaria leer la solicitud que presentó Rocha.

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Congreso de Sinaloa durante sesión extraordinaria para analizar licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya (02/05/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Posteriormente fue sometida a votación, en la que el Morena, Partido Verde, PRI, PAN, PT y PAS la aprobaron a favor.

Estuvieron presentes 38 de los 40 diputados locales que integran el Congreso de Sinaloa, dominado por 24 legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Tras aprobarse la licencia, el presidente del Congreso declaró un receso en la sesión.

Congreso de Sinaloa durante sesión extraordinaria para analizar licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya (02/05/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Se van a receso y falta designar Gobernador interino

Tras aprobarse la licencia, el presidente del Congreso declaró un receso en la sesión pública, mientras llega la propuesta de la persona que sucederá al gobernador Rubén Rocha Moya.

Una vez que llegue la propuesta, se someterá a votación y, en caso de haber consenso con la propuesta, se llevará la toma de protesta de la mujer u hombre electo como gobernador interino de Sinaloa.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Así fue el momento en el que se aprobó, en el Congreso de Sinaloa, la solicitud de licencia por más de 30 días del gobernador Rubén Rocha Moya.



📹 #VIDEO: Diego Prado | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/tnoLB9PV5q — El Universal (@El_Universal_Mx) May 2, 2026

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