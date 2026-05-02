Culiacán. - Tras el anunció del gobernador Rubén Rocha Moya de haber solicitado licencia para separarse del cargo en forma temporal, el Congreso de Sinaloa citó a los diputados a celebrar la mañana de este sábado una sesión extraordinaria para dar trámite a esta petición y nombrar un nuevo ejecutivo estatal.

Se tiene previsto que en la sesión extraordinaria de este sábado el Poder Legislativo nombre un nuevo gobernador provisional que continúe al frente de la administración estatal por un tiempo que aún no está determinado.

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La noche del viernes, a través de un video, Rocha Moya anunció que solicitó licencia temporal para separarse de su cargo con la finalidad de contribuir con las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que inició un proceso de investigación en Sinaloa.

En un breve mensaje, calificó de falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en su contra, por lo que tiene la conciencia tranquila, con una vida de trabajo que respalda sus palabras, por lo que puede ver de frente a su familia y a los ciudadanos.

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Rocha Moya dijo en su mensaje que no va a permitir que se dañe al movimiento político que pertenece, el cual ha permitido ayudar a los que fueron víctimas de despojo y de lo más elemental que tienen los mexicanos.

Informó que presentó al Congreso del Estado su solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo, ante el anunció de la Fiscalía General de la República que inició en Sinaloa un proceso de investigación.

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cdm